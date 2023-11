Tiago Ferreira, jogador do Sporting que se estreou pelos leões no jogo para a Liga Europa com o Raków em Alvalade, em declarações na flash interview da Sport TV:

«Muito feliz. Há muito tempo que ambicionava este momento, ainda para mais com o estádio cheio. É uma sensação incrível.»

[O que significa este momento?]

«Significa muito. Desdee que entramos no Sporting que ambicionamos chegar à equipa principal. É um motivo de orgulho.»

[Estreia é motivação para os mais novos?]

«É um exemplo. Espero que sirva de motivação para eles, que continuem a trabalhar tal como eu fiz.»

[O que sentiu quando entrou?]

«Um friozinho na barriga, é normal, mas desaparece à medida que tocamos na bola.»

[O que lhe pediu Amorim?]

«Pediu-me para aproveitar o momento e para ser feliz em campo.»

[Vitória importante...]

«É um resultado muito positivo. Mas ainda faltam mais jogos e vamos estar focados nisso.»