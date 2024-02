Ruben Amorim promove quatro alterações no onze inicial para o primeiro embate com os suíços do Young Boys, marcado para esta quinta-feira (17h45), relativo à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Acompanhe o Young Boys-Sporting AO VIVO

Além de Seba Coates, que ficou em Lisboa, o treinador poupa ainda Geny Catamo, Morita e Francisco Trincão, para lançar Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Daniel Bragança e Marcus Edwards.

No banco de suplentes, o treinador conta ainda com dois reforços, Koba Koindredi e Rafael pontelo, além do jovem avançado da equipa B, Rafael Nel, com apenas 18 anos.

As equipas oficiais:

YOUNG BOYS: Von Ballmoos; Lewin Blum, Mohamed Camara, Aurèle Amenda e Jaouen Hadjam; Lukasz Lakomy, Sandro Lauper e Filip Ugrinic; Ebrima Colley, Cedric Itten e Joel Mvuka.

Suplentes: Racioppi, Marzino, Elia, Persson, Niasse, Lustenberger, Ganvoula, Males, Deme, Seiler e Joel Monteiro.

SPORTING: Adán; Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Esgaio, Hjulmand, Bragança e Nuno Santos; Edwards, Gyökeres e Pote.

Suplentes: Franco Israel, Francisco Silva, Morita, Luís Neto, Francisco Trincão, Geny Catamo, Rafael Pontelo, Koba Koindredi e Rafael Nel.