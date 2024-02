Viktor Gyökeres foi eleito o melhor jogador de janeiro na Liga, repetindo a distinção pela quarta vez consecutiva, anunciou esta quarta-feira a Liga Portugal.

Ou seja, em todas as votações que a Liga realizou esta temporada venceu o avançado sueco, que não tem dado hipótese a nenhum outro jogador do campeonato português.

Gyökeres, que repete as distinções conseguidas em agosto/setembro, outubro/novembro e dezembro, foi eleito pelos treinadores da Liga com 32,59 por cento dos votos, à frente do seu companheiro de equipa Francisco Trincão (16,30 por cento) e do brasileiro Evanilson, avançado do FC Porto (15,56 por cento).

O sueco, de 25 anos, foi igualmente eleito o melhor avançado, com Diogo Costa (FC Porto) a ser o melhor guarda-redes, o sportinguista Gonçalo Inácio a revalidar o prémio de melhor defesa e o bracarense Zalazar a ser eleito o melhor médio.

Rúben Amorim, do Sporting, também bisou no prémio de melhor treinador do mês, com 41,48 por cento dos votos, mais do dobros dos votos do alemão Roger Schmidt (18,52 por cento), que ficou em segundo lugar. Vítor Campelos (Gil Vicente) foi o terceiro classificado, com 9,63 por cento.