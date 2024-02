Ruben Amorim foi eleito o melhor treinador do mês de janeiro na Liga.

O técnico do Sporting arrecadou 41,48% dos votos dos restantes treinadores e ficou à frente de Roger Schmidt (18,52%), do Benfica, e de Vítor Campelos (9,63%), do Gil Vicente.

Amorim, que é assim distinguido com o prémio pela segunda vez consecutiva e pela terceira esta temporada, conduziu o Sporting a um registo cem por cento vitorioso no último mês, com um total de 21 golos marcados e apenas três sofridos.