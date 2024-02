Ruben Amorim incluiu o avançado Rafael Nel na convocatória para o jogo na Suíça, diante do Young Boys, a contar para a primeira mão do play-off da Liga Europa. Assim, o jovem avançado, de 18 anos, espreita a estreia pela equipa principal do Sporting.

«Mostra qualidade e humildade. Não dá uma bola por perdida. Face à recaída do Paulinho, trouxemos mais um jogador, até porque a equipa B não tem jogo esta semana. Dá seguimento ao nosso projeto e, se tiver de entrar, assim será», disse o treinador do Sporting, em conferência de imprensa, em Berna.

Descrevendo Nel como «combativo», Amorim salientou o crescimento do avançado na equipa B, apesar da «concorrência» de Rodrigo Ribeiro e, antes, de Chermiti.

Na Liga 3, o jovem avançado anotou cinco golos em 18 partidas. Rafael Nel, variando entre ponta de lança, segundo avançado ou médio ofensivo, fez «escola» em Alcochete, jogando pelos sub-23 e juniores do leões desde 2020. Antes, o avançado, natural da Amadora, cresceu no Belenenses, Benfica e Alenquer.

O Sporting visita o Estádio Wankdorf esta quinta-feira e a bola rola a partir das 17h45. Os leões não contam com os lesionados Coates, Paulinho e St. Juste.

Siga esta partida, ao minuto, no Maisfutebol.