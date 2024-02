Na antevisão do encontro com o Young Boys, na Suíça, no primeiro «round» do play-off da Liga Europa, Ruben Amorim comentou o momento de Francisco Trincão, que assinou cinco golos e duas assistências nas últimas cinco partidas na Liga.

«O que mudou foi a confiança, concentração e ambição. Tal como o Eduardo Quaresma, depende deles dar este salto, porque a equipa técnica não mudou a abordagem. O mérito é deles e dos colegas, que não os deixam cair», argumentou, em conferência de imprensa.

Sobre a gestão do desgaste físico, sobretudo pelo calendário «congestionado», Amorim sorriu e apontou à vontade dos jogadores.

«Tentem vocês dizer ao Nuno Santos para descansar. Já o avisei. O parar depende dos jogadores. Temos um departamento de performance para isso, e sabemos que o Daniel Bragança está recuperado de lesão. Teremos três dias de descanso [até segunda-feira], e apenas dois dias na próxima semana», explicou.

Por isso, salientou, a «prioridade» continua a ser a Liga: «Em caso de dúvidas, e porque não controlamos todas as nuances, as decisões penderão para o campeonato, até porque é algo que mexe muito com o clube».

O Sporting visita o Estádio Wankdorf esta quinta-feira e a bola rola a partir das 17h45. Os leões não contam com os lesionados Coates, Paulinho e St. Juste.

Siga esta partida, ao minuto, no Maisfutebol.