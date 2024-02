Na antevisão da partida na Suíça, no reduto do Young Boys, a contar para a primeira mão do play-off da Liga Europa, o treinador do Sporting revelou que Coates ficou em Lisboa devido ao relvado. Ainda assim, sublinhou Ruben Amorim, o sintético do Estádio Wankdorf não servirá de desculpa para o desfecho do encontro.

«Não podemos usar o relvado como desculpa e azares acontecem em todos os campos, o importante é perceber como rola a bola», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Por isso, segundo o técnico leonino, o desenrolar da partida será fruto da «estratégia», ao invés de «azares» ou questões de hábito: «Teremos de nos adaptar rápido, até porque a pressão será constante. Os jogadores sabem, em caso de emergência, onde estará o espaço, porque o Young Boys vai subir e abrir. É uma questão estratégica, não vamos abdicar das nossas ideias».

Questionado sobre a lesão que contraiu, como jogador do Benfica, em 2014, no sintético do Bessa, Ruben Amorim ripostou que «há males que vêm por bem», que tal contrariedade acabou por se revelar uma «bênção» para a carreira de treinador.

Quanto à equipa de Raphael Wicky, o treinador do Sporting espera que os suíços alinhem em 4-3-3, projetados para o jogo lateralizado, à boleia de «bons» médios e extremos, e apoiados por um guarda-redes habilitado para a construção de jogo, «o que dificultará a pressão ofensiva».

«Vamos estar adaptados para um jogo muito difícil», concluiu Ruben Amorim.

O Sporting joga no sintético do Young Boys às 17h45 desta quinta-feira. Os leões não contam com os lesionados Coates, Paulinho e St. Juste. Siga esta partida, ao minuto, no Maisfutebol.

Por sua vez, o Young Boys, líder do campeonato doméstico, não perde em casa, para provas suíças, há dois anos. Na Liga dos Campeões, o emblema de Berna foi derrotado por Manchester City e Leipzig.