Desde setembro em Portugal, Pablo Sarabia começa a usufruir um pouco do que o país tem para oferecer.



O jogador do Sporting aproveitou o tempo livre para um passeio a cavalo na praia com a sua companheira. Um cenário romântico na Comporta, distrito de Setúbal, que o próprio partilhou nas redes sociais.



«Experiências mágicas», escreveu nas redes sociais.



