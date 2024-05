Antonio Adán está de saída do Sporting, mas ainda quer voltar à Câmara Municipal de Lisboa na próxima semana, para também festejar a conquista da Taça de Portugal que está marcada para o próximo domingo.

«É mais um momento para recordar entre os poucos que me faltam aqui no Sporting. Espero na próxima semana voltar a estar aqui com todos os sportinguistas. Faço já aquilo o apelo que vão todos ao Jamor desfrutar da final e oxalá que possamos voltar a ser campeões», destacou o experiente guarda-redes no final da homenagem da Câmara Municipal de Lisboa.

Quanto ao «segredo» do sucesso desta temporada. «É a união entre os adeptos e a equipa. Acho que essa união durante todo o ano foi grande, foi muito importante, a ilusão foi crescendo entre os nossos adeptos e deu como resultado este campeonato», referiu.

Quanto à final da Taça, deverá ser Diogo Pinto a defender a baliza dos leões no embate frente ao FC Porto. «Jogue quem jogue, vai estar preparado. Quem jogar de certeza que vai ter o apoio destes adeptos que o vão empurrar para que sejamos novamente campeões», destacou ainda Adán.