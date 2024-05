Ruben Amorim apresentou-se diante dos jornalistas, depois de receber o troféu de campeão, acompanhado por toda a equipa técnica e até dedicou parte desta conquista aos companheiros de trabalho. Depois de tantos elogios aos adjuntos, esta noite foi a vez do treinador também receber elogios dos companheiros. Carlos Fernandes foi o porta-voz e o treinador principal ficou emocionado.

«Falando por todos, agradecemos o que Rúben tem feito por todos nós. É fácil ver como o Rúben escolhe as pessoas com quem trabalha. Podemos falar de todos nós», começou por referir o treinador-adjunto de 29 anos, antes de falar de cada um os membros da equipa técnica.

Tiago Ferreira: «Recebeu-nos de braços abertos e com enorme humildade, apesar do historial que já tem no clube».

Gonçalo Álvaro: «Igual, foi sempre um apoio para nós».

Jorge Vital: «Quando o míster o conheceu, quis logo trazê-lo e vê-se logo que ele, comparado comigo ou com o Adélio [Cândido], não tem nada a ver. Pode ter mil jogos de primeira Liga ou, como nós, poucos ou nenhuns. E aprendemos muito uns com os outros».

Paulo Barreira: «Trouxe-nos um conhecimento científico que impressiona».

Emanuel Ferro: «A própria experiência do Emanuel, que fez muito para estar aqui».

Adélio: «Trouxe a bandeira angolana, é muito ligado às suas origens é uma história de inspiração para muita gente. No fundo, esta equipa é isso».

A terminar, Carlos Fernandes voltou a destacar Ruben Amorim. «O Rúben escolheu-nos com base naquilo que nós somos, trabalha connosco com muita alegria, deixa-nos ter a opinião. É muito raro alguém dar tanto mérito a uma equipa técnica como o Rúben e por isso só lhe tenho a agradecer», destacou ainda Carlos Fernandes.