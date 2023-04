Na véspera da visita a Barcelos, numa partida em atraso da 25.ª jornada, Ruben Amorim comentou as palavras do presidente do Sporting, Frederico Varandas, sobre os casos judiciais que abalaram o futebol português.



De forma sucinta, o técnico dos leões frisou que todos, independentemente das cores clubísticas, querem «um jogo limpo».



«Sem me querer alongar muito, diria que não é só o presidente, mas toda a gente. Seja do Benfica, FC Porto ou Sporting, os adeptos querem todos que haja justiça e jogo limpo. Não tiro qualquer ilação do que está a acontecer. Como agente do futebol e treinador, se estiver num clube que tenha um problema na justiça, quero que se faça justiça independentemente de eu ser prejudicado ou não. Todos querem justiça, inclusive adeptos do Benfica - e eu conheço muitos -, e do FC Porto querem que haja jogo limpo. Esse é o objetivo de todos nós», frisou, em conferência de imprensa.



