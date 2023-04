Paulinho não estará disponível para a visita do Sporting a Barcelos, numa partida em atraso da 25.ª jornada da Liga, revelou Ruben Amorim.



«O Inácio está recuperado. O Paulinho está com um problema na faixa plantar do pé e não sabemos quando estará apto. Para este jogo não está apto», referiu, em conferência de imprensa.

Mais à frente, o técnico dos leões abordou a situação de Hector Bellerín, reforço de inverno dos leões que está sem jogar há mais de um mês.

«O Hector começou a treinar hoje. Ainda não vai ser convocado porque precisa de se entrosar com a equipa e pode ser que com o Casa Pia já seja opção. Não é nada de grave, mas como teve uma lesão grave no joelho onde tem queixas, os médicos dizem muito para irmos pelo que ele sente e não só pelos exames. Nos exames não vemos nada de grave, mas ainda tem sensações da lesão grave que teve. Isso acontece e eu tive algumas no joelho. Não é nada de grave, mas temos de ir tendo o feedback do jogador para saber se ele se sente à vontade. Porque se não se sentir, mais vale não jogar. Mas ele está recuperado e vai voltar às opções», apontou.



