O Benfica gastou quase tanto em comissões com empresários como FC Porto e Sporting juntos.

Os clubes portugueses pagaram 82,5 milhões de euros em comissões para renovações e transferências de jogadores entre 1 de abril de 2022 e 31 de março de 2023, de acordo com o relatório divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol.



Face ao mesmo intervalo de tempo de 2021/22, em que foram pagos a intermediários 47,4 milhões de euros, o valor mais baixo desde que há registos, verifica-se um aumento de cerca de 35 milhões.



Segundo os dados da FPF, o Benfica foi o clube que mais gastou em comissões a intermediários: 33,3 milhões, o que representa um aumento de 13,7 milhões face ao relatório anterior. Além deste valor da SAD (que detém o futebol profissional), os encarnados pagaram ainda 194 mil euros por atletas através do clube (aqui incluem-se jogadores do futsal, por exemplo).

O Sporting surge no segundo lugar, com 18,6 milhões, um valor bem superior aos 5,2 milhões registados no período anterior. Já o FC Porto aparece em terceiro, com 17,4 milhões gastos, acima dos 14,5 despendidos no ano anterior. Ou seja, somado, leões e dragões pagaram 36,1 milhões de euros juntos face aos 33,3 da Benfica SAD.

De resto, é preciso referir que os encarnados, entre SAD e clube, pagaram 62 comissões, a SAD leonina 61 e a FC Porto SAD ficou-se pelas 24. O que significa que, por exemplo, numa comparação direta com o Sporting uma vez que os valores não diferem muito, os azuis e brancos pagaram comissões mais altas.

Como é claro, não só a quantidade de negócios importa, pois o valor das transferências tem, obviamente, implicações no montante final. Quanto mais altas forem, sejam compras ou vendas, mais pagam os clubes pela intermediação, determinada por percentagem no negócio.

O Sp. Braga é quarto nesta lista e à semelhança do ano anterior reduziu os valores pagos em comissões de três milhões para 2,3 milhões. O clube minhoto apresenta ainda outros gastos de cerca de 13 mil euros relacionados com a equipa feminina.

Quanto aos outros clubes presentes no relatório da FPF, nota para o Gil Vicente que foi a quinta equipa que mais gastou em comissões: dois milhões de euros. No top-10 surge ainda um clube da II Liga, a Oliveirense, que despendeu 750 mil euros.