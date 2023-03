O treinador do Borussia Dortmund, Edin Terzic, considerou que o Chelsea mereceu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões pelo que fez nos dois jogos.



«Parabéns ao Chelsea. Os dois jogos foram muito fechados, mas no final, eles mereceram. Penálti? Sou responsável pela prestação da minha equipa. Não quero falar sobre o árbitro. Foi uma decisão difícil», começou por dizer, citado pela BBC.



«Nos primeiros dez minutos sentimos o poder não só do Chelsea, mas também do estádio. Depois disso, entrámos no jogo e conseguimos oportunidades, mas não concretizámos. Tivemos uma oportunidade clara pelo Bellingham e apenas alguns contra-ataques para defender. O problema foi não termos criado o suficiente», acrescentou.

O treinador dos germânicos desvalorizou ainda a saída por lesão de Julian Brandt logo nos minutos iniciais do encontro. «O Gio entrou e assumiu essa posição. Temos qualidade suficiente na equipa. Não queremos competir com o Chelsea no mercado de transferências, mas sim em campo.»

Sterling e Havertz fizeram os golos da reviravolta do Chelsea na eliminatória contra o Borussia Dortmund.