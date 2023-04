Frederico Varandas deu esta segunda feira uma entrevista à Sporting TV na qual abordou vários temas da atualidade desportiva, entre os quais destacamos os mais relevantes:

Caso César Boaventura:

«Não concordamos com a acusação. Concordamos com tudo o que está lá, mas entendemos que falta uma peça central do puzzle. O Ministério Público (MP) não está a acusar o mentor deste crime organizado, mas sim o mensageiro. Vamos pedir a abertura de instrução deste caso, analisámos com toda a atenção. O MP reconhece a proximidade de Boaventura com Luís Filipe Vieira, que falavam por telefone. Constatamos que tentou corromper quatro jogadores de futebol. César Boaventura, num hobbie pessoal, sente-se disponível para pagar 480 mil euros para a sua equipa ganhar. Na cabeça de qualquer pessoa isto não faz sentido algum. Custa acreditar que um intermediário gaste este dinheiro com quatro jogadores. É estranho falar no nome de Vieira e dizer que ele oferece dinheiro a um determinado jogador. O principal beneficiário, no caso Vieira e a Benfica SAD, não estão a ser acusados. É um processo de vários na ordem do dia».

Caso E-Toupeira e Paulo Gonçalves:

«É extremamente difícil dizer que não é pior. Apresentava-se nas reuniões do Benfica. Tinha cumplicidade com Boaventura. O Ministério Público alega que Boaventura não estava na SAD do Benfica, mas no caso Paulo Gonçalves era um funcionário do Benfica. Como é que ninguém do Benfica sabia disto? Como é que a peça central não está aqui? A Benfica SAD vai ser acusada de evasão fiscal. É normal um clube ter um milhão de euros em cash? Tivemos um clube chamado Juventus que perdeu 15 pontos por fraude fiscal. E todos os administradores foram suspensos. Aqui o Sporting foi vítima. Foi uma das principais vítimas deste esquema criminoso. Vítima de milhões de prejuízos. Não nos contentamos e vamos lutar na justiça. É um nojo não diferente do Apito Dourado. É um nojo que a justiça não tem coragem de limpar».

Corrupção no futebol português:

«Não nos contentamos e vamos lutar na justiça. É um nojo não diferente do Apito Dourado. É um nojo que a justiça não tem coragem de limpar. Espero que não haja clubite. Hoje em dia fingimos que aquelas escutas do apito dourado não são reais. E isso existiu. Não há um tribunal que me faça convencer disso. Posso ser condenado duas, três ou quatro vezes. Custa-me que, passado 20 anos, tenhamos um novo caso vergonhoso».

Envolvimento de Rui Costa nos vários casos do Benfica?

«Acredito que o presidente Rui Costa não estivesse envolvido e que não sabia o que passava. Agora sabe. Muito mais importante do que dizemos, é o que fazemos. Não basta dizer que somos diferentes, temos de o mostrar. Muitas vezes são estas decisões, ou não decisões, que nos marcam para a vida. Independentemente do momento é preciso mostrar com actos que somos diferentes. Discordo do presidente Rui Costa quando disse, a apelar a todos os benfiquistas para se manterem imunes a todo este ruído exterior. Não é exterior, é interior e bem ensurdecedor. É preciso demonstrar que se pertence ao lado do bem».

É possível perda de pontos em Portugal, como aconteceu com a Juventus em Itália?

«Não quero desmoralizar quem trabalha e chega ao final do dia com a cabeça erguida. Quero acreditar que a justiça funciona e que não tem medo do impacto. A Premier League não tem Boaventuras ou Paulo Gonçalves. Não vale a pena pensar valorizar a Liga se a corrupção continua aí no futebol português. Se o país não acredita na sua própria justiça é difícil crescer aqui. É difícil ver os meus filhos crescerem aqui».

Arbitragem e casos de corrupção:

«O vice-presidente do Conselho de Arbitragem vai a tribunal dizer que é normal que o Benfica lhe pague a estadia no hotel. É uma podridão, era esse o estado da arbitragem. Lutamos por uma arbitragem livre. Ainda este ano, lançámos medidas básicas para tentar melhorar. Sabemos do condicionamento das equipas da casa atrás dos fiscais de linha e o Benfica e o FC Porto recusaram essa proposta. Não queremos pressionar um árbitro. Defendemos uma reforma a sério e da lei de bases. Tem de ser livre e autónoma a arbitragem. Há um conselho de arbitragem diferente. Não está altamente podre e eu digo isso sendo quarto classificado. Não estamos a perder por causa dos árbitros. Quero que sejam bem pagos e que sejam responsabilizados por competência. Se têm medo não podem estar aqui».

Sporting como assistente nos processos que envolvem o Benfica:

«O Sporting é assistente de todos os processos, exceto do Saco Azul. Como é fraude fiscal não podemos ser assistentes».