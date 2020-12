O treinador do Sporting, Ruben Amorim, virou para si a responsabilidade de evitar castigos disciplinares no futuro. Este sábado, ante o Farense, o técnico dos leões encerra o segundo castigo da época, com o terceiro jogo consecutivo visto a partir da bancada, depois de o ter feito ante o Paços de Ferreira (Taça de Portugal) e Mafra (Taça da Liga).

Para Amorim, que recusou comentar critérios disciplinares, é o próprio que tem também de melhorar o comportamento.

«Em relação aos castigos, é o que é. Eu, claramente, também tenho de melhorar. Talvez seja inexperiência e o querer ajudar a equipa. Vou melhorar. Em relação à dualidade de critérios, não vou comentar. O que posso fazer é melhorar o meu comportamento», afirmou, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«Em relação ao ver o jogo lá de cima [ndr: da bancada], no fim do jogo temos sempre a imagem geral e de cima dos jogos, temos também o Adélio [adjunto], em contacto com a equipa técnica quando estamos lá em baixo. Portanto em termos de imagem e de ler melhor o jogo, não tem diferença», disse.

O Sporting-Farense joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.