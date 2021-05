Sebastian Coates, capitão do Sporting, é incontornavelmente uma das figuras da temporada dos leões. Ruben Amorim concorda com esta avaliação e dá-lhe ainda mais força, recordando a prestação menos feliz do internacional uruguaio na temporada anterior.

«Se é a principal figura do campeonato não sei, sou treinador de uma equipa, custa-me individualizar um jogador. Mas é verdade que fez uma época fantástica, que ainda não acabou, foi decisivo em muitos momentos, também pela forma como ajudou toda a gente na Academia. É uma pessoa que merece a sorte que tem tido, a sorte e a grande época que tem feito.

Uma grade época em contraste com a anterior, como destacou o treinador. «E há que lembrar a época que fez no ano passado. Ter essa capacidade, depois dos autogolos, dos golos sofridos, de dar a volta que ele deu, revela muito o caráter que tem. Poderá ser uma das estrelas do campeonato», acrescentou.