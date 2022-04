Indiscutível na temporada passada, Zouhair Feddal perdeu espaço nas opções do Sporting. Depois de um período lesionado, o marroquino recuperou a tempo de estar presente no Clássico contra o FC Porto, mas não foi convocado.



Questionado acerca do futuro do defesa de 32 anos em Alvalade, Amorim revelou que este já sabe da sua decisão para a próxima época.



«O Rodrigo é mais uma opção, mas temos de ver o melhor momento, ainda temos o segundo lugar para garantir. Há jogadores que trabalham há mais tempo e têm outras capacidades neste momento. Feddal fez um treino antes do FC Porto, neste jogo é convocado. Em relação ao próximo ano, Feddal foi o primeiro a saber, há um mês e meio, da minha opção para o próximo ano», disse, em conferência de imprensa.



O técnico dos leões aproveitou ainda para confirmar que Rodrigo Ribeiro, jovem avançado da formação, é «mais uma opção» para o Bessa face às ausências de Slimani e de Paulinho.



«O Rodrigo é uma opção, vai para jogo, mas o Tabata também é mais uma opção. A rotação contra o Tondela, como vocês viram... vamos tentar ganhar o jogo, nem que seja por meio a zero», referiu.



Na última pergunta da conferência, Amorim voltou a ser questionado sobre Islam Slimani e contornou a pergunta.



«O nosso foco é no Boavista, e como sou muito ciente do ambiente e do momento, não faz sentido focar-me nessas questões. Não retiro uma palavra do que disse na altura, mas foi o que tive de dizer após uma derrota. Respondi ao que tinha sido perguntado. Vocês insistem, mas isso não é assunto. O Sporting ganhou este ano dois títulos, perdeu dois. Poderá ficar em segundo, em terceiro, e isso fará uma diferença muito importante. Depois vocês fazem o balanço«, concluiu.



O Boavista-Sporting, da 31.ª jornada da Liga, joga-se esta segunda-fera às 20h30, no Bessa.