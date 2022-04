Islam Slimani foi o tema da conferência de imprensa de Ruben Amorim antes do jogo contra o Boavista, da 31.ª jornada da Liga. Idolatrado pelos adeptos, o argelino vai voltar a ficar de fora da equipa do Sporting por opção.



Amorim abordou a situação do avançado, frisou que quis a sua contratação e acrescentou que tomar decisões que não são populares faz parte do trabalho do treiandor.



«Todos os jogadores são responsabilidade minha. No início não quis o Slimani, depois fez-nos falta um jogador assim. Vimos as imagens, a ligação que tem com os adeptos. Todos os jogadors foram um escolha minha e são da minha responsabilidade. O Slimani estar cá e não ter funcionado é responsabilidade do treinador. O que transmito são as minhas ideias. O Slimani é um assunto arrumado», começou por dizer.



«Desde que cheguei aqui que sempre avisei que os resultados ditam muito e que tenho de fazer o meu trabalho. Posso não tomar decisões populares, mas não posso perder. Os adeptos estão com o treinador enquanto o treinador tiver resultados e eles acharem que está a fazer o melhor pelo clube. Quanto a mim, a minha função é fazer o melhor que posso fazer. O meu foco é ganhar e deixar o Sporting, seja daqui a quanto tempo for, melhor do que o encontrei. Há coisas mais importantes que eliminatórias e títulos. Às vezes não defendo o grupo para defender outras coisas importantes, mas isso são opiniões. Vou fazer o meu trabalho de acordo com o que penso. O que interessa são os resultados. Este ano já não conseguimos ganhar, mas no próximo vamos tentar novamente. Os adeptos não estão satisfeitos com o treinador, mas isso faz parte. Nem sempre temos de fazer ações populares, digamos assim», acrescentou.