Depois de ter falhado o jogo contra o FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, Islam Slimani vai falhar a deslocação do Sporting ao Bessa por opção. A confirmação foi feita por Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 31.ª jornada da Liga.



«Em relação ao Slimani já disse o que tinha a dizer. É um assunto encerrado. Não vai estar para o Bessa. Não é um acaso. Está um assunto arrumado na minha cabeça. Vamos entrar com onze e vamos jogar de uma forma que gostamos: com jogadores que não são referências ofensivas. Com o Tondela foram três centrais, agora são três centrais outra vez e e vamos utilizar essa forma de jogar. Jogámos várias vezes sem referência no ano passado», começou por dizer, desvalorizando a ausência do castigado Paulinho.



Apesar da insistência dos jornalistas, o técnico dos leões frisou que o assunto estava encerrado.



«Tenho responsabilidade completamente diferente do Slimani. Quanto a mim, o assunto está arrumado. Tudo o que tinha a dizer disse à direção, ao Hugo Viana, aos meus jogadores e ao Slimani. Tudo cara a cara. Para mim é um assunto encerrado», concluiu.



Slimani regressou a Alvalade no mercado de janeiro e marcou quatro golos em 12 jogos.