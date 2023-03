Fatawu esteve em destaque na goleada do Sporting frente ao Ajax, nos oitavos de final da Youth League. O desempenho do ganês nos sub-19 mereceu elogios de Ruben Amorim, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Portimonense, da 23.ª jornada da Liga.



«Parabéns a toda a gente na formação. O trabalho não está feito. A equipa esteve muito bem, demonstrou um nível muito alto. Os miúdos estão cada vez melhores. O Chermiti ainda é júnior e podia jogar esta competição. Ver a entrega do Mateus, do Fatawu, jogadores da equipa A, ou do Travassos, que também já joogu na equipa principal. Eles podem ser titulares na equipa A e terem de baixar e mostrar esta qualidade», referiu.



O extremo, de 18 anos, ainda não mostrou o que se viu nos juniores, O técnico dos leões explicou que as prestações distintas devem-se à posição na qual este tem utilizado o jovem jogador.

«Joga mais como lateral porque joga aberto. Todas as jogadas e a forma como desbloqueou o jogo foi encostado à linha. Aqui o homemObviamente que há coisas pensadas de acordo com as características dos jogadores. Sabemos que o Fatawu tem essa capacidade não só aqui, mas já demonstrou na Liga 3 e vai demonstrar aqui, quando não tiver todas a tarefas defensias que tem de fazer. Melhorou taticamente. Está a fazer esse caminho. A forma como rematou e como fez os golos, melhorou bastante. Nota-se na forma como pensou antes de rematar à baliza. Vejo uma evolução normal de um jogador que tem muito talento, mas que ainda é muito jovem. São bons sinais na Youth League, mas é um mundo completamente diferente», esclareceu.



O Sporting defronta o Portimonense, no Algarve, este sábado às 18h00.