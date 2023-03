Ruben Amorim assistiu com Roberto Martínez à goleada dos sub-19 do Sporting contra o Ajax, numa partida da Youth League. A fechar a conferência de antevisão ao jogo contra o Portimonense, o treinador do Sporting revelou que gostou do novo selecionador nacional embora tenha trocado poucas palavras com ele.



«Trocámos duas ou três palavras sobre jogadores de futebol. Trocámos algumas ideias sobre o que são os jogadores do Sporting. Acho que o mister vai fazer o mesmo com os outros treiandores. Dei a minha opinião. Meto sempre uma cunha pelos meus jogadores», começou por dizer, entre risos.



«Há pessoas com quem falamos dois minutos e gostamos logo. E eu gostei do mister Martínez. Desejo-lhe a melhor sorte. Irá cometer erros, irá fazer coisas boas. Estamos todos com ele para que tenhamos uma seleção forte», acrescentou.



O Sporting joga, lembre-se, este sábado (18h00), em Portimão, numa partida da 23.ª jornada da Liga.