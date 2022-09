Dois dias após a vitória na Alemanha e na véspera da receção ao Portimonense, Ruben Amorim revelou que há jogadores cansados e que terá de rodar a equipa para o jogo da sexta jornada da Liga.



«A preparação não foi longa. Chegámos ontem e preparámos outro jogo. Preparámos psicologicamente os jogadores para a mudança [na abordagem ao encontro]. O Portimonense tem mais cinco pontos do que nós e na pior das hipóteses, vai ficar com mais dois do que nós. Vamos ter um cenário diferente daquele que encontrámos na Alemanha. Temos de ter toda a gente preparada. O Portimonense vai defender bem, deixar a nossa equipa ansiosa, o tempo vai correr e o público também vai ficar anisoso. Foi a preparação que fizemos. Vamos ter de encontrar o lado certo para jogar, ter muita energia e velocidade. O Portimonense teve uma semana normal de treino enquanto nós vamos ter de fazer rotação na equipa e temos mesmos de ganhar», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«O Paulinho? É mais uma opção para o ataque. Não vou dizer se vai ser titular ou não. Queremos vencer todos os jogos. Sabendo das competições, temos de rodar a equipa. Rodar a equipa é para vencer o Portimonense, não para deixar jogadores para o próximo jogo. Os jogadores estão muito cansados e outros estão com a energia no máximo. Caso contrário, é impossível vencer pela forma como defendem e pelos problemas que criam na frente e vão fazer algumas transições... temos de manter a calma para, assim que essas jogadas passaram, ter posses longas e não voltarmos a cometer os erros que cometemos com o Chaves, sabendo que depois temos 90 minutos para vencer o jogo. Temos de estar preparados para vencer o Portimonense», acrescentou ainda.



Por último, o técnico do Sporting foi ainda questionado sobre o Tottenham, adversário da próxima semana na Liga dos Campeões que viu o seu jogo da Premier League, frente ao Man. City, adiado após a morte da Rainha Isabel II.



«Vamos rodar os jogadores. A ideia da rotação... Já estamos a preparar o próximo jogo no dia do outro jogo quando há este curto espaço entre os jogos. Houve, pelo menos ,dois jogadores que chegaram muito cansados e vamos fazer rotação. Queremos é ganhar ao Portimonense e essa á a melhor forma de recuperar os jogadores. Foi mais fácil recuperar da viagem porque ganhámos. A nossa prioridade é o campeonato e o facto de o Tottenham ter mais tempo para preparar o jogo não muda nada», respondeu.



O Sporting-Portimonense está agendado para as 18h00, do próximo sábado, em Alvalade.