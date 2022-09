Ruben Amorim abordou o interesse do Chelsea na sua contratação e desvalorizou a possibilidade de rumar aos blues, que entretanto apresentaram Graham Potter como novo técnico.

«O projeto em que estou é o que eu quero. Tenho mais ano e meio de contrato. O Chelsea apresentou treinador para cinco anos. É o mesmo do Ronaldo: é jogador do Manchester United», afirmou o treinador do Sporting, acrescentando: «Há treinador no Chelsea, eu sou treinador do Sporting. Sou muito feliz, tenho ano e meio de contrato. Não há nada para confirmar. É a mesma história do Ronaldo.»

Ruben Amorim falou em Alcochete, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Portimonense, a contar para a 6.ª jornada da Liga. O encontro da sexta jornada da Liga está agendado para as 18h00, em Alvalade.