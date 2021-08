Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Vizela, referente à jornada inaugural da Liga 2021/22:

[Sobre o jogo]

«Fizemos um bom jogo globalmente. Entrámos bem e o Vizela esteve muito agressivo nas marcações e defendeu bem. Sabíamos que ia acontecer isso. Foi uma equipa muito motivada. Nós soubemos ter bola, criar espaço na largura, fizemos alguns cruzamentos de podiam ter sido melhor finalizados e tivemos também um penálti.

Na segunda parte sabíamos que era difícil manter o ritmo da pressão que o Vizela por vezes tinha. E fizemos um golo. Apesar de termos desligado ali dez minutos a seguir ao golo, continuámos a ser bastante superiores e depois o segundo e o terceiro golo vieram com naturalidade. Acho que fizemos uma boa exibição.»

[Disse que queria que este ano a equipa conseguisse criar mais oportunidades e resolver jogos mais cedo. Sentiu que isso já se viu hoje?]

«Sim. Já o tínhamos feito com o Sp. Braga. Mas lembrar que o Vizela também tinha algumas baixas no centro da defesa e isso tem algum impacto. Há que ver o contexto. Mas a forma como tivemos paciência com a bola e rodámos a bola de um lado para o outro, a forma como sabíamos que podíamos não ter tantas oportunidades (e tivemos) mas íamos fazer o Vizela correr e na segunda ia ser mais difícil… isso eles fizeram. Eles estão de parabéns e estão num bom caminho.»

[Sobre os rivais]

«Não preciso de estar a ver o FC Porto ou o Benfica para saber que vão ser muito fortes. O Sp. Braga, o Pepa em Guimarães e o Santa Clara, que no ano passado melhorou muito. Vai ser um ano complicado e nós teremos de ir jogo a jogo e fazer pela vida. Sem distrações, porque este vai ser um ano muito mais complicado.»