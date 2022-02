Ruben Amorim quer todos os focos no jogo deste domingo frente ao Famalicão, mas o clássico do Dragão andou sempre a espreitar na conferência de imprensa deste sábado. O treinador insistiu que haverá tempo para falar no embate com o FC Porto, mas já foi dando umas luzes em relação ao jogo da próxima semana.

O clássico vai colocar frente a frente os dois primeiros classificados da Liga. Por outras palavras, podia-se dizer que vão defrontar-se as duas melhores equipas da Liga da atualidade. «A classificação diz que neste momento o FC Porto está melhor, não perde pontos, marca mais golos, não sofre assim tantos. Nós sofremos menos golos, mas mais do que o ano passado, mas marcamos menos do que o FC Porto e até que o Benfica», comentou Ruben Amorim.

Logo a seguir, o treinador voltou a afinar o foco para o jogo deste domingo. «Em relação ao FC Porto, vamos ter tempo para falar, temos muitas conferências, muitos jogos e depois ficamos sem temas para falar. Temos de vencer o Famalicão, não vencemos o Famalicão há muito tempo para a Liga e esse é um fator importante para depois encararmos os próximos jogos», referiu.