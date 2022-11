Ruben Amorim vai poder voltar a contar com Morita este sábado para a receção ao Vitória de Guimarães, mas Nuno Santos, apesar da lesão tão grave como se chegou a esperar, ainda não está disponível para o jogo da 12.ª jornada da Liga.

O médio japonês lesionou-se no decorrer do empate com o Totenham e falhou os jogos seguintes com o Arouca (0-1) e Eintracht Frankfurt (1-2). «O Morita vai voltar. Sentiu-se bem e é um jogador importante para a nossa equipa», anunciou o treinador em conferência de imprensa.

Nuno Santos, por seu lado, lesionou-se precisamente no último jogo frente aos alemães, mas a lesão, afinal, não é tão grave e o treinador tem a expetativa de já poder contar com jogador para a deslocação a Famalicão na próxima jornada. «O Nuno Santos está a recuperar bem, não é tão grave como pensávamos. O pé estava muito inchado, mas baixou bastante», destacou ainda.