Rúben Amorim assumiu nesta quarta-feira que conta com Mathieu para o jogo com o Tondela, depois de o defesa francês ter ficado de fora por opção na última partida.

«Como disse antes, uma nova semana é uma nova vida. Os jogadores estiveram todos muito bem esta semana. O Mathieu é muito importante para a nossa equipa, provavelmente o jogador mais experiente que temos», começou por dizer.

«Como disse no último jogo, não havia caso nenhum e ele está disponível para ser opção. Hoje ainda tivemos algum cuidado com ele, treinou com alguns cuidados, mas pode jogar», acrescentou.

