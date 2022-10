Ruben Amorim referiu por várias vezes o nome de Saviour Godwin na conferência de antevisão com o Casa Pia, numa forma de alertar a sua equipa para as transições rápidas do Casa Pia, sustentadas muitas vezes na velocidade do avançado nigeriano.

«O Casa Pia sofre muito poucos golos, joga com o nosso sistema, pode apresentar-se em 5x4x1 ou 3x4x3 ou com três médios. Já falei com o Filipe [Martins] sobre isso. Vêm sem qualquer responsabilidade, estão à nossa frente à 10.ª jornada», começou por destacar o treinador na antevisão do jogo deste sábado, em Alvalade.

O treinador apontou para o perigo das transições rápidas, e, nesse capítulo, aponto um nome. «Tivemos um treino a mais esta semana e trabalhámos a pressão na saída de bola. É uma equipa muito competente, muito tranquila, com um treinador muito talentoso, e com um jogador especial nas transições, o Godwin», referiu.

O treinador comparou mesmo Godwin com Gorré, recordando a derrota do Sporting diante do Boavista na visita ao Bessa. «Sofremos muito com o Gorré, que conseguiu transportar o jogo. Temos a responsabilidade toda num momento de pressão. É muito bom jogar no Sporting mas neste momento temos de responder», destacou ainda.