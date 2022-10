Sebastian Coates vai falhar a receção ao Casa Pia, no próximo sábado e vai também ficar de fora da deslocação do Sporting a Londres para defrontar o Tottenham, no jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões, marcado para a próxima quarta-feira, segundo revelou Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 10.ª jornada da Liga.

«Em relação aos lesionados, mantêm-se tudo na mesma. O Neto continua em tratamento, o Coates está fora do jogo e deve também falhar o jogo com o Tottenham, mas vamos tentar recuperá-lo para o jogo com o Arouca. Precisamos dele para esta sequência de jogos antes do Mundial. O St. Juste também está fora e o Daniel Bragança também», resumiu o treinador em relação aos jogadores indisponíveis para o jogo.

O capitão fica, assim, fora dos próximos dois jogos, mas Ruben Amorim garante que não vai fazer qualquer gestão entre as duas competições. «Não pensamos claramente nesse jogo com o Tottenham. O futuro passa muito mais por voltar à Liga dos Campeões do que estar a pensar na atual fase de grupos. Esta é a nossa prioridade, o campeonato, depois será o Tottenham», comentou.

O treinador voltou a chamar vários jogadores da formação ao longo da semana, mas garante foi apenas um procedimento normal, como, aliás, tem acontecido desde o início da época. «Não houve uma semana que me lembre no Sporting em que não tivéssemos chamado miúdos. O processo é o mesmo, não vamos mudar nada. Temos jogadores que estão na equipa principal, algo não está a funcionar bem, vamos fazendo a ligação com o talento que os miúdos estão a demonstrar nos Sub-23 e na Youth League», explicou ainda.