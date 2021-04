Ruben Amorim garante que os jogadores do Sporting estão totalmente recuperados do jogo com o Sp. Braga e preparados para defrontar o Nacional este sábado, em jogo da 30.ª jornada da Liga. O treinador desvalorizou o facto da equipa madeirense estar no último lugar da classificação, chamando a atenção para o crescimento da equipa depois da chegada de Manuel Machado.

«A recuperação é sempre mais fácil porque, está tudo ligado, a cabeça e o corpo, quando ganhamos. Foi um esforço muito grande. Houve jogadores que tiveram de correr muito, mais do que estão habituados, principalmente os centrais. Fizemos esse trabalho. A equipa técnica e equipa médica têm, muita competência e foi isso que fizemos. Depois de uma vitória, depois de um jogo muito difícil, é mais fácil», começou por destacar no lançamento do jogo.

O Nacional está em último, mas Amorim não espera facilidades. «A classificação não quer dizer nada, já ficou mais do que provado que tudo pode acontecer. Obviamente que houve uma troca de treinador, os primeiros jogos foram difíceis porque não houve tempo para treinar, mas já se nota diferenças. O FC Porto teve muitas dificuldades com o Nacional e o Nacional ganhou ao V. Guimarães, que não é uma equipa fácil. Eles estão a crescer, temos de levar o jogo para onde queremos. Temos de ter muita atenção, com velocidade na frente. Obviamente que o Nacional nos vai dar a iniciativa, temos de ter muita atenção às bolas paradas e às transições porque é nisso que o Nacional vai apostar», analisou.

Um alerta reforçado pelo facto do Sporting, nos últimos jogos, ter perdido mais pontos com equipas da segunda metade da classificação do que na primeira. «São fases. Lembro-me de estar nesta sala e dizerem que ganhávamos às equipas do oitavo para baixo. Agora é ao contrario. Há muitas coisas que não controlamos. Fizemos muito remates com o Moreirense e com o Famalicão e não vencemos. Com o Braga fizemos um remate enquadrado e acabámos por ganhar. Acredito que amanhã podemos jogar cada vez melhor e fazer mais golos. Os jogos têm 96 ou 97 minutos, mas só precisamos de um para ganhar o jogo», referiu ainda.