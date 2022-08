Slimani acusou Ruben Amorim de o ter afastado da equipa para deixar espaço para Paulinho. O treinador respondeu, sem responder, após o desaire em casa diante do Desportivo de Chaves num jogo em que foi evidente a falta de um homem de área no ataque do Sporting.

«O Slimani está muito preocupado com a imagem que passa, no que as outras pessoas pensam. Não está preocupado com a situação em si. Esperou pelo timing certo para, nesta fase, fazer as suas queixas. Vejo de outra forma. A mim basta saber o que aconteceu e que ele o saiba também o que aconteceu. Isso é o mais importante para mim», começou por dizer o treinador em conferência de imprensa.

Com Paulinho lesionado, o Sporting acabou o jogo com o Chaves com Coates no ataque, mas o treinador voltou a falar do avançado argelino. «Os adeptos pensam que foi o treinador que empurrou Slimani? Para mim é completamente indiferente, quero que o Slimani continue a ser o herói que é para eles. De mim não terá nenhuma crítica nesse aspeto. O staff e jogadores sabem o que se passou. A mim é-me completamente indiferente aos adeptos... Não vou ser eu a responder ao Slimani. Porque disse-lhe tudo na cara. Ele teve oportunidades para me dizer as coisas na cara e nem abriu a boca. Isso para mim é o principal», destacou.

O treinador diz que deixou a situação bem clara com Slimani. «Dormi de consciência tranquila. Foi a melhor coisa destas derrotas, estar aqui a dizer que disse tudo na cara. Não tenho qualquer vontade de influenciar os adeptos para um lado ou para o outro. Por mim será sempre o herói que é para os adeptos. Não terá uma resposta da minha parte. Quando voltar a Lisboa terá o meu gabinete aberto para ele voltar a dizer-lhe as coisas na cara. Não será aqui», insistiu.

Foi ainda feita uma pergunta sobre o possível regresso de Cristiano Ronaldo, mas o treinador fechou a porta ao internacional português. «Não garanto nada. O Ronaldo é jogador do United e vai continuar a ser», atirou ainda.