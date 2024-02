Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois da goleada ao Sp. Braga (5-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

58 golo em 21 jornadas. O Sporting tem, nesta altura, mais 14 golos do que o segundo melhor ataque do campeonato. Isso dá-lhe confiança?

- Obviamente que é um excelente momento. É importante festejar as vitórias, não sofrer golos, mas o principal é olhar para cada jogo e perceber a história do jogo. Da mesma forma como a derrota na Taça da Liga foi injusta, também olho para este resultado e digo que o resultado foi muito pesado. Temos de perceber como é que chegámos ao 5-0, como é importante não sofrermos golos. É um bom sinal, obviamente que os nossos adeptos ajudam muito. O ano passado falhávamos uma oportunidade e a equipa ficava nervosa, agora não, toda a gente sabe que a seguir a uma oportunidade vem outra. A história dos 8-0 ao Casa Pia é uma história diferente dos 5-0 aos Braga.

O Quaresma a jogar assim vai tornar a vida difícil a Diomande?

- O Quaresma está fazer o mesmo que o Trincão e o Marcus [Edwards] fazem um ao outro. Há espaço para toda a gente. Vai ser difícil gerir a equipa perante tantos jogos. O Quaresma está a fazer o seu trabalho, saiu hoje com cãibras, teve jogo a meio da semana e tem de melhorar nesse aspeto.

O presidente falou numa liderança com um jogo a menos. Acha que o Benfica vai perder pontos em Guimarães?

- A ideia é não contar com aquele jogo, não estar a fazer contas com aquele jogo. A ideia é vencer os jogos todos e chegar lá ao primeiro lugar se for possível Não estamos a dizer que o vamos fazer, sabendo que o campeonato é muito difícil.

Na segunda parte, o Sporting deixou de ter bola nos primeiros vinte minutos. Ficou preocupado?

- O jogo tornou-se muito mais complicado. Obviamente que, como treinador, estava preocupado. Se uma das jogadas em que nos empurraram para a nossa área, se uma bola entra, o jogo seria completamente diferente. Mesmo com o 3-0, estou sempre preocupado. Ao contrário de outros jogos, nestes jogos fomos eficazes.

O Trincão parece estar mais próximo daquele período em que mudou do Braga para o Barcelona, concorda?

- Está muito mais perto, está mais forte fisicamente, mais irreverente e, principalmente, com mais confiança. Está a sentir-se importante em campo. Quando chegámos a Braga, ele sentia-se muito importante dentre de campo e isso começa outra vez a acontecer agora.

O Sporting, pelo que tem feito, merece ser campeão esta época?

- Até às 20 jornadas, houve fases em que uma equipa jogou melhor, outras pior. Como aconteceu hoje no jogo, estivemos melhor na primeira parte. É completamente irrelevante quem merce ser campeão à 21.ª jornada. O importante é chegar ao fim em primeiro.