Ruben Amorim garantiu nesta terça-feira que a próxima época do Sporting já está a ser preparada e que a estrutura dos leões sabe que o técnico que levou o clube ao título nacional não quer perder jogadores, embora o próprio admita que isso será difícil de acontecer.

«Está tudo falado atempadamente, espero que não haja muitas mudanças no plantel e claro que há jogadores que não podem sair. Preferimos não vender e não comprar, mas conhecemos a realidade do Sporting e dos outros clubes portugueses que precisam de vender jogadores», começou por dizer.

Amorim reconhece ainda que a entrada direta na Liga dos Campeões aumenta bastante a exigência à sua equipa, mas diz que esta época já serviu para ajudar a preparar os jogadores mais jovens para um nível competitivo superior.

«Sabemos que vamos para um patamar diferente, para a melhor competição do mundo. Temos de ter claro a posição em que o Sporting está, mas também sabemos que o TT [Tiago Tomás], o Dani [Bragança] e Matheus [Nunes] vão ter de continuar a crescer. Por isso, digo que sem saídas, dificilmente vamos contratar jogadores», acrescentou.

Um caso diferente é o de João Mário, médio formado nos leões que esteve emprestado ao clube pelos italianos do Inter de Milão e que, apesar de haver interesse de ambas as partes na continuidade, ela não está ainda garantida.

«O João Mário foi um jogador que nos deu muito, Deu muita confiança, notou-se no último jogo o à vontade que tem. Mas ele mão é jogador do Sporting. Fez parte do plantel, mas é jogador do Inter Milão e toda a gente sabe os valores que ele recebe. É diferente dos outros quatro médios e também é um caso diferente. Temos de juntar tudo e ver o que podemos fazer, mas esse é um daqueles casos em que há situações que não controlamos», lamentou.