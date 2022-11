O Sporting vai receber este sábado o Vitória de Guimarães depois de, em janeiro passado, ter contratado ao clube minhoto Marcus Edwards, e, já no último mercado de verão, ter ido buscar Rochinha ao mesmo clube. A verdade é que a equipa comandada por Moreno está, neste momento, à frente dos leões, com mais um ponto.

«Não falei com ele [Rochinha] sobre o jogo, disse apenas no balneário que tirámos os dois melhores jogadores ao Vitória e mesmo assim eles estão a fazer um excelente campeonato», começou por comentar o treinador na antevisão da partida.

Rochinha era titular indiscutível no Vitória, mas no Sporting tem jogado a espaços, quase sempre a sair do banco. «É um jogador com muito talento. Vendo-o a treinar consigo percebo o porquê de ter demorado um pouco a chegar a um grande, mas estamos a treinar essas coisas», referiu.

Apesar da pouca utilização, o treinador garante que está satisfeito com o que o médio tem vindo a demonstrar. «Estou completamente satisfeito com o Rochinha, estamos a ajudá-lo a perceber o que tem de fazer para utilizar o talento que tem, para ser mais constante, da mesma forma que estamos a ajudar o Edwards e o Trincão. Estou muito satisfeito com o Rochinha e tenho tentado explicar as coisas que ele tem de fazer para ser mais consistente», destacou ainda.