O Sporting já teve dezoito jogadores lesionados esta época. Lesões que têm condicionado a eleição do treinador, jornada após jornada. Uma situação que pode levar o Sporting a recorrer ao mercado em janeiro, mas o treinador prefere, para já, aproveitar a pausa para o Campeonato do Mundo para avaliar a situação antes de tomar decisões em relação a novos jogadores.

Em relação às lesões, o treinador enumerou algumas delas, para explicar que pouco pode fazer para as evitar. «A bola do Nuno Santos não tem nada a ver com fisionomia. O Ugarte levou dois pisões no mesmo pé. Tivemos várias lesões traumáticas que não controlamos. Lesionaram-se os três centrais que jogam com o pé direito, o que nos cria dificuldade na rotação. O St. Juste tivemos de apressar, lesionou-se duas vezes. E depois são fases», começou por referir.

Quanto à fase negativa, o treinador reconhece que também não ajuda. «Quando perdemos tudo aumenta, o stress, a ansiedade... Fazemos a nossa observação. Sempre tivemos plantéis curtos e deu sempre para tudo. No primeiro ano disseram que era por termos menos jogos, no ano a seguir ganhámos dois títulos e fizemos os mesmos pontos. Estamos a fazer o mesmo trabalho com o St. Juste que fizemos com o Feddal, que bateu o recorde de jogos. Estamos a ter algum azar e acontece», acrescentou.

O treinador tem dito, conferência após conferência, que não tenciona ir ao mercado em janeiro, mas agora deixou uma porta aberta. «Acima de tudo nós fazemos a avaliação diariamente. A nossa ideia não é ir ao mercado. Podemos optar ou não por ir. Temos este mês inteiro onde não temos campeonato, e podemos ter de repensar isso, sabemos que temos esse tempo para pensar nisso», referiu.

O mercado também pode vir a ser recurso pela lesão de Neto que não vai regressar tão cedo à competição. «O Neto foi operado a um pulmão e vai ficar algum tempo parado. Já estava parado há muito tempo com a lesão no joelho e isso também pode mexer no nosso pensamento do mercado. Sabemos que algumas posições têm de ser reforçadas, mas de acordo com a época temos de pensar nisso, tem de ser algo pensado com tempo. Temos um bom planeamento, fizemos um mercado satisfatório no verão e teremos tempo para pensar nisso», acrescentou.

Um assunto que a equipa técnica terá de abordar com a direção. «Com tantos jogos e com a importância do próximo jogo, teremos tempo durante o Mundial para o fazer. Falo com a direção todos os dias, temos as reuniões marcadas, assim como temos as da formação, onde estabelecemos subidas e descidas. Isso está tudo planeado, mas vão haver reuniões mais concretas para resolver isso», destacou ainda.