Carlos Fernandes, treinador-adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo sobre o V. Guimarães por 2-0. Ruben Amorim cumpriu um jogo de castigo:

«Na primeira parte faltou-nos essencialmente velocidade e alguma criatividade com bola. Fomos muito previsíveis. Ao intervalo pedimos alguns posicionamento que queríamos: o Pote no corredor esquerdo e o Nuno a dar mais profundidade. Melhorámos, mas não me pareceu que tivesse sido uma questão de vontade: foi velocidade e intensidade. Aumentámos esses dois parâmetros e o jogo foi de sentido único na segunda parte.»

[Segunda parte começou praticamente com golo do Sporting]

«É melhor começar a segunda parte com um golo do que terminar a primeira com um golo sofrido, como poderia ter sido. Um golo dá uma confiança diferente e obriga o Vitória a pressionar de outra forma e a sair. E isso destapa outro tipo de espaços.»

[Esgaio foi visto a conversar com Chermiti, parecendo que estava a dar-lhe dicas]

O Youssef [Chermiti] trabalhou bem. Não sei do que falaram. Tenho muitas dúvidas de que o Esgaio tenha falado sobre as movimentações do ponta de lança. Mas se o fez, também tem direito a isso e estamos cá todos para ajudar.»

[Objetivo do Sporting chegar a um lugar de acesso à Champions está difícil. Mas sentiu, ainda assim, a equipa ligada?]

«Como o mister tem falado nas conferências, é óbvio que o objetivo está muito difícil, mas estamos cá para competir. O Sporting é um grande clube e tem a obrigação de ganhar todos os jogos e é isso que temos de fazer até final do campeonato.»