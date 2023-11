Krasimir Balakov recordou as cinco temporadas que realizou no Sporting, nos anos noventa, e elegeu o FC Porto como a equipa mais complicada para os leões nesse período. Convidado do podcast Final Cut, o antigo internacional búlgaro recorda ainda outras histórias, mas também aborda a atualidade do clube de Alvalade que continua a acompanhar.

Balakov integrou um plantel que contava com nomes sonantes, como Stan Valckx, Capucho, Cherbakov, Peixe, Paulo Sousa, Luís Figo, Iordanov, Juskowiak e Jorge Cadete, mas houve um adversário, acima de todos, que deixou Balakov incomodado até aos dias de hoje.

«Ainda hoje não sei por que contra o FC Porto o Sporting não conseguia jogar como fazia contra os outros. Não jogávamos bem contra o FC Porto, não sei porquê, ainda hoje não sei. Será que é porque tinham o Pinto da Costa? Não sei, pode ser? Mas não jogávamos bem no campo contra eles, não conseguíamos fazer o nosso jogo», destacou um Balakov sorridente.

Na conversa com o Final Cut, o antigo jogador do Sporting recorda também o momento em que foi contratado por Sousa Cintra. «Foi uma transferência como ponta-de-lança, não foi como jogador de meio-campo… Quando cheguei ao aeroporto, o Sousa Cintra, um grande presidente do Sporting, quando me viu começou a rir. Perguntou-me se eu era o Balakov e eu respondi que sim», contou divertido.

Depois da chegada, Balakov também recordou a saída para os alemães do Estugarda, cinco anos depois, falando num «negócio de futebol» e garantindo que a saída, do seu ponto de vista, estava, na altura, «fora dos planos».

Balakov elegeu ainda Luís Figo como o melhor jogador com quem jogou em Portugal, tal como escolheu Gyökeres como o atleta que mais lhe agrada ver na atual equipa de Ruben Amorim. «Gosto muito do Gyökeres… O Sporting tem bons jogadores como o Edwards, Morita, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e o [Gonçalo] Inácio. São jogadores que fazem uma equipa trabalhar bem», explicou.

Balakov, agora no papel de treinador, não descarta a possibilidade de, um dia, regressar a Portugal. «Pode ser que Portugal seja o país certo para treinar», referiu ainda.

Estes são apenas trechos da entrevista ao Final Cut que vai ser transmitida, no Youtube, na íntegra, esta segunda-feira a partir das 21h30.