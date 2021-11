Krasimir Balakov esteve, esta quarta-feira, na academia do Sporting, em Alcochete. O momento foi assinlado pelo clube leonino nas redes sociais.



O búlgaro, figura dos leões entre 1990 e 1995, recebeu das mãos do presidente Frederico Varandas uma camisola com o seu nome e com o número. Esta foi, certamente, uma forma de o antigo craque dos balcãs matar saudades da passagem por Portugal.



Conforme pode ver na galeria associada ao artigo, Balakov esteve à conversa não só com o líder do emblema leonino, mas também com o técnico Ruben Amorim, com Paulinho, técnico de equipamentos, e com Tomaz Morais, responsável do departamento do futebol jovem.