Nuno Mendes, mais conhecido como Mustafá, mostrou-se aliviado no final da leitura da sentença do julgamento de Alcochete, ele que foi considerado inocente das acusações de autoria moral do ataque à Academia.

«Depois da má investigação, fez-se justiça. Estou satisfeito, depois do que passei. É um alívio, isto foi muito grave, foram nove meses muito duros. Em princípio vou processar o Estado português. Vou falar com o meu advogado, mas em princípio sim», referiu Mustafá aos jornalistas à saída do tribunal de Monsanto.