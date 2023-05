O Sporting abriu as portas do treino desta quarta-feira a Rui Pedro, um adepto, natural de Lamego, que padece de uma doença degenerativa que lhe tem retirado, progressivamente, qualidade de vida. Um dia inesquecível para o jovem que pôde conviver de perto com os seus ídolos e levou recordações para casa.

Um dia em cheio para Rui Pedro que cumprimentou os jogadores, um a um, à entrada da sessão de treino e, no final da sessão, tirou fotografias com o presidente Frederico Varandas e com o treinador Ruben Amorim.

Um dia que Rui Pedro não vai esquecer tão cedo, até porque, no final do treino, recebeu uma camisola do Sporting, autografada por todo o plantel, que lhe foi entregue pelo capitão Sebastian Coates.

O adepto teve ainda a oportunidade de conhecer a Academia Cristiano Ronaldo e, pelo caminho, conheceu a internacional Diana Silva e também Afonso Moreira, jogador da formação que, tal como Rui Pedro, também é natural de Lamego.

Veja como foi o dia de Rui Pedro na galeria associada