Geny Catamo já está em Lisboa e já treinou com os companheiros do Sporting em Alcochete, mas ainda em Abidjan, na Costa do Marfim, em declarações à Antena 1, falou das expetativas para o final da época do Sporting, já depois de saber da derrota dos leões na meia-final da Taça da Liga diante do Sp. Braga (0-1).

O avançado começou por falar no protagonismo que está a ter na equipa do Sporting esta temporada e do desejo de Ruben Amorim para que voltasse da CAN 2023 o mais rápido possível. «A confiança do treinador, dos meus colegas, do staff e até dos adeptos. Dão-me confiança e as coisas saem naturalmente. Estou bastante satisfeito pela confiança que o míster tem depositado em mim. Espero que continue a dar-me oportunidades», começou por referir o jovem que, esta quinta-feira, comemora 23 anos.

Apesar do desaire na Taça da Liga, Catamo está convencido que a equipa vai acabar por festejar em maio. «Seremos, seremos... Vamos ser campeões», destacou com um sorriso largo.

O lugar de Geny Catamo, na ala direita do Sporting, tem sido ocupado por Ricardo Esgaio, mas o internacional moçambicano promete trabalhar para recuperar a posição. «Quando regressar tenho de trabalhar bem para ganhar confiança e fazer mais jogos. Tal como eu, todos os jogadores têm uma grande relação com o míster. Estamos unidos!», destacou.

Moçambique somou apenas dois pontos na fase de grupos da CAN 2023 e já está eliminado, mas Catamo destaca o «orgulho» por representar o Sporting. «Estou feliz, é um orgulho estar a representar o Sporting. Sou sportinguista desde criança. Acredito que todos nós estamos satisfeitos», referiu ainda.