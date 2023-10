Oito golos e uma assistência em nove jogos, prémio de melhor avançado de setembro, Viktor Gyökeres assumiu-se rapidamente como uma das figuras do Sporting e da Liga. O internacional sueco não se mostrou, porém, surpreendido com o arranque de época em Alvalade.



«Não estou assim tão surpreendido. Quero sempre marcar golos e agora estou a colher os frutos. Mas tive de me adaptar um pouco. A forma como os adversários jogam e o nível dos árbitros é diferente comparado com Inglaterra. Este é o período inicial, mas senti-me bem. Joguei muitos jogos e a equipa é muito boa. Tem sido fácil adaptar-me a tudo», começou por dizer, em declarações ao jornal «Fotbollskanale».



Questionado acerca da possibilidade de o clube lhe subir a cláusula de rescisão, o avançado dos leões lembrou que ainda há pouco tempo chegou. «Não foi há muito tempo que assinei. É algo que nunca tinha pensado», disse.



Embora não tenha o hábito de seguir as notícias, Gyökeres sublinhou que Portugal é «um país apaixonado por futebol».



«Sou praticamente novo no país por isso, não entendo todas as notícias que há sobre mim. Posso não acompanhar tudo, mas sei que todo o país é apaixonado por futebol», concluiu.