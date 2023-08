Viktor Gyökeres, jogador do Sporting, na flash interview à Sport Tv, após o triunfo sobre o Vizela (3-2), na jornada inaugural da Liga:

«[Vitória com sofrimento] Começámos bem, marcámos dois golos cedo, tivemos oportunidades para marcar o terceiro, não o fizemos. Eles estavam interessados no contra-ataque, sabíamos disso antes do jogo, não lidámos bem, eles criaram algumas boas ocasiões e deixámos que isso acontecesse na segunda parte, quando fomos algo descuidados com a bola. Eles marcaram dois golos rapidamente e tivemos de ir em busca da vantagem. A segunda parte não foi o ideal, mas marcámos no final e ganhámos.

[Estreia perfeita] Conquistámos os três pontos, foi perfeito. Foi bom marcar e ajudar a equipa a ter os três pontos, estou muito feliz.

[Descrever os golos] Foi um cruzamento da esquerda e acho que ressaltou em alguém e veio ter para mim, meti no meu pé esquerdo e rematei para o canto inferior. Foi um bom golo. [No segundo golo] passaram a bola para trás, cheguei primeiro que o defesa, fui contra ele e rematei para o canto inferior de novo.

[Adeptos deliciados] Quero jogar bem e ajudar a equipa. Boa vitória hoje, mas ainda faltam muitos jogos. Temos de continuar a ganhar.

[Sporting é candidato ao título?] Ganhámos hoje e precisamos de ganhar o próximo jogo para termos o máximo de pontos que conseguirmos e competirmos com todas as boas equipas da Liga.»