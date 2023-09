Atualmente ao serviço da Dinamarca, Morten Hjulmand abordou a mudança para o Sporting no último mês do mercado de transferências. O médio admitiu que a mudança para os leões pode servir como trampolim para atingir outros patamares.



«Com o passar do tempo passou a ser só o Sporting. Pelo que ia lendo na imprensa até haver uma oferta concreta, o caminho foi longo», começou por dizer, em entrevista ao jornal «Tipsbladet».



«O Sporting é um clube com história de enviar jogadores para grandes equipas da Europa e jogam com vários jovens. Sonhamos sempre em conseguir algo maior. Podemos dizer que o Sporting é um passo nessa direção, mas neste momento só tenho de jogar aqui», acrescentou.



O médio, de 24 anos, contou como está a ser a adaptação a Lisboa. «Ainda vivo num hotel. Não vou conseguir casa até dia 1 de outubro. A minha experiência com a cultura portuguesa tem sido muito positiva. Faz-me lembrar um pouco da italiana. Já fui jantar fora algumas vezes em Lisboa, tem sido fantástico», revelou.



«Poucos jogadores vivem no centro da cidade por causa do trânsito e do barulho. Consigo passear tranquilamente com a minha namorada. É raro ser reconhecido na rua, talvez pelo facto de ainda haver muitos turistas em agosto», acrescentou.



Hjulmand foi contrato pelo Sporting ao Lecce e foi titular nos últimos dois jogos.