O defesa do Sporting, Matheus Reis, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Estoril, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Análise] «Feliz com o prémio. Uma exibição muito positiva, entrámos a querer dar a volta por cima em relação aos dois últimos resultados, demos uma grande resposta e fizemos um grande jogo.

[Matheus vive um bom momento] Fico feliz por ter marcado novamente aqui em Alvalade, mais feliz ainda por ajudar a equipa, ganhámos e isso é o mais importante.

[Trajetória do Matheus, primeiro não convenceu os adeptos e agora está de pedra e cal na equipa] Fico feliz, sabia onde podia chegar, do meu trabalho. Isto é só o começo, acredito que vou crescer muito, ainda vou ajudar esta equipa. Esta equipa ainda vai ganhar mais títulos.

[Como está a cabeça do Matheus após os incidentes do clássico] Estou tranquilo, toda a gente viu que fui agredido, só estou focado no meu trabalho. Temos de estar focados. Nada me preocupa, sei que o clube vai trabalhar nisto e o meu foco é apenas em jogar e ajudar a equipa.»