Nuno Mendes tem sido um dos jogadores em grande destaque no Sporting desde a chegada de Ruben Amorim ao emblema leonino.

O lateral de 18 anos tem muito mercado e o assédio de clubes mais poderosos pode levar o clube de Alvalade a perdê-lo em breve. Ainda assim, Ruben Amorim diz estar «tranquilo».

«Perder Nuno Mendes em janeiro? Isso é da responsabilidade da estrutura. Não tenho medo de nada, porque todos os miúdos estão blindados. Quem quiser um jogador do Sporting, vai ter de pagar muito dinheiro e, por isso, estou tranquilo. A nossa situação não melhorou por estarmos em primeiro e sabemos qual é a situação financeira do clube, mas não vai ser fácil tirar os jogadores do Sporting», afirmou em conferência de imprensa.

Amorim abordou ainda a evolução do jovem futebolista que não vai a jogo neste sábado diante do Famalicão por estar lesionado. «Teve um crescimento muito rápido e aqui e ali nota-se isso. Fez grandes exibições e depois surge um ou outro jogo menos conseguido, também pela fasquia que ele colocou nas exibições.»

E generalizou: «Vamos sentir isso ao longo da época. Alguns jogadores, pela sua inexperiência, vão ter grandes exibições e períodos mais baixos. Faz parte do crescimento e nós saltámos etapas.»