Depois de não ter sido presença assídua no onze inicial do Sporting no arranque da época, Andraz Sporar conseguiu fixar-se entre as opções regulares de Ruben Amorim.

O avançado esloveno não marcou nos últimos três jogos, Ruben Amorim reconhece que ele «vive de golos», mas, ainda assim, diz estar satisfeito com a química demonstrada com os parceiros do ataque. «Não é por marcar ou não que o tiramos ou pomos. Está a fazer os movimentos dele e trabalha muito para a equipa. Se não é ele que está a marcar, os outros estão a marcar. É sinal que eles têm uma boa ligação. E há que continuar. O que interessa é a equipa marcar e não o Sporar marcar. Eu sei que ele vive de golos: chateado está ele e eu estou muito feliz porque a equipa continua a marcar. Há que dar tempo e quando o Sporar ou outro jogador tiver de sair é porque entendemos que ele não está a ser a melhor ajuda naquele momento», disse.

Amorim, que fazia a antevisão à visita a casa do Famalicão, terminou a conferência desta forma, anunciando a titularidade do avançado: «O Sporar está com muita fome e neste jogo vai ser ele e mais dez.»