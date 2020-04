Durante o leilão solidário promovido por Carolina Mendes, jogadora do Sporting, Luís Neto revelou que sentiu «muito medo» quando sofreu uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado na partida frente ao Moreirense.



«Bateu-me de maneira diferente porque nunca tinha ficado de fora por lesão. Mesmo como central, nunca abri o sobrolho ou tive grandes hematomas. Tive muito medo, porque não conseguia respirar bem. Na ambulância o oxigénio não funcionava... É uma recuperação que vai sendo feita com o tempo. Graças a Deus já passou», disse o internacional português durante a participação no leilão.



O defesa lembrou ainda a ajuda de Bruno Fernandes, capitão dos leões antes de saída para o Manchester United em janeiro.



«O Bruno esteve muito bem, levou-me Chocapic ao hospital e tudo!», contou, depois do ex-colega ter entrado no «direto» feito no Instagram.



De resto, Bruno Fernandes e Max juntaram-se ao leilão e chegaram a licitar a camisola de Neto. Porém, Iuri Medeiros acabou por ganhar o leilão. A licitação de 500 euros do jogador do Nuremberga reverte a favor da Comunidade Vida e Paz.