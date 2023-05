Manuel Mendonça renovou contrato com o Sporting, informou o clube.



Em Alvalade desde 2017, o capitão da equipa de juniores dos leões disputou 33 jogos esta temporada e anotou 12 golos, o último dos quais no dérbi contra o Benfica, na última quarta-feira.



«Tenho de dar sempre o exemplo dentro e fora do campo e ajudar os meus colegas. Tento sempre fazer o melhor. Sonho, um dia, ser uma referência do Clube e ainda mais sendo capitão. Vou trabalhar para que isso, um dia, seja realidade. O que depende de mim é treinar e jogar todos os dias da melhor forma», referiu, aos meios do clube.



Antes de chegar ao Sporting, o jogador de 18 anos representou dois clubes do Algarve, de onde é natural: AD Geração de Génios e o Louletano DC.



Confesso admirador de Daniel Bragança, Manuel Mendonça, que conta no currículo com um título de campeão nacional de sub-17, é internacional sub-18 por Portugal.

«Como eu, passou por uma lesão e por um momento difícil. Aprendemos com essas lições de vida. Também tenho o [Hidemasa] Morita e o [Manuel] Ugarte, os outros médios, como referências», disse ainda.